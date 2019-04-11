Путин потребовал остановить рост тарифов на вывоз мусора

Соответствующее поручение глава государства дал на совещании с членами правительства.

Президент России Владимир Путин поручил следить за тарифами, установленными на вывоз мусора для граждан, чтобы они оставались на нынешнем уровне. Об том заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин после совещания главы государства с членами кабмина.

«Самые главные поручения были очень простые: тариф для населения расти не должен, тот уровень, которого мы сегодня достигли, должен остаться», — цитирует «РИА Новости» Дмитрия Кобылкина.