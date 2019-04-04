Путин пригласил президента Анголы на форум «Россия — Африка» в Сочи

В Кремле 4 апреля состоялись переговоры президента России Владимира Путина с президентом Республики Ангола Жоау Лоуренсу, который прибыл с официальным визитом.

Во время встречи президенты обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Владимир Путин и Жоау Лоуренсу подписали совместное коммюнике, подписаны также несколько двусторонних документов.

Жоау Лоуренсу вручил Владимиру Путину высокую государственную награду Анголы — орден Агостиньо Нето в знак благодарности за поддержку республики в течение многих лет.

«Думаю, что у нас будет возможность в этом году продолжить диалог для поиска путей развития экономических связей. Осенью 24 октября в Сочи состоится большой форум Россия — Африка. И мы надеемся вас там увидеть», — отметил Владимир Путин.

Жоау Лоуренсу ответил, что с большим удовольствием будет присутствовать, сообщает пресс-служба Кремля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 22-25 октября пройдет саммит «Россия — Африка». Его посетят около 3 тыс. предпринимателей из Африки.