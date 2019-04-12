Путин в 2018 году заработал 8,6 млн рублей

Президент России Владимир Путин получил на 1,3 млн рублей меньше, чем премьер-министр Дмитрий Медведев.

Декларацию о доходах и имуществе главы государства опубликовали на сайте Кремля.

Доход Владимира Путина вернулся на уровень 2016 года. Крупных изменений в перечне задекларированного президентом движимого и недвижимого имущества не происходит уже много лет. За президентом числятся квартира и гараж площадью 77 кв. м и 18 кв. м, еще одна квартира 153,7 кв. м и гаражное место в пользовании. Глава государства владеет двумя автомобилями: ГАЗ М-21 и «Нива», а также автоприцепом «Скиф».

Доход Дмитрия Медведева увеличился на 1,4 млн рублей по сравнению с 2017 годом и составил 9 млн 917 тыс. рублей. Как и ранее, в декларации за 2018-й из недвижимости за премьер-министром числится арендованный на 49 лет участок в 47 соток, квартира в 367 кв. м.

У Медведева два раритетных автомобиля: ГАЗ-20 и ГАЗ-21. За его супругой Светланой Медведевой числится Volkswagen Golf, а также два машиноместа. Уже не первый год согласно декларации доход жены Медведева равен нулю, сообщает «Интерфакс».