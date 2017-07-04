Рабочая группа РЖД займется проектом наземного метро в Краснодаре

Такое решение было принято на совещании в офисе РЖД в Москве, в котором принял участие мэр Краснодара Евгений Первышов.

Группу, которая займется расчетом возможности организации в границах Краснодарской агломерации полноценно работающей городской электрички, возглавит первый вице-президент ОАО «РЖД» Анатолий Краснощек.

«В ближайшее время специалисты РЖД начнут детальную работу над проектом существенной модернизации пассажирского пригородного железнодорожного сообщения. Краснодару необходима городская электричка, которая может стать полноценным общественным транспортом, надежным и комфортным», — сказал Первышов.

Он подчеркнул, что пока рано говорить о пересадке пассажиров на электропоезда, так как необходимо сделать экономическую оценку проекта, определить технические возможности реализации, стоимость и объемы строительства. А это могут сделать только специалисты РЖД, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее проект, предполагающий создание наземного метро в Краснодаре, одобрили в департаменте транспорта, организации дорожного движения и окружающей среды. Власти Краснодара 31 марта осмотрели места возможного размещения железнодорожных платформ.

«Наземка» подразумевает организацию шести линий, на которых будут курсировать электропоезда, и 38 станций. Проектом также предусмотрено создание дополнительных станций. Наземное метро будет действовать в радиусе 30 км от города. Проект разрабатывает общественное движение «Городские решения» совместно с представителями компании «Кубань Экспресс-Пригород».

Вернуться на ленту

Источник