Рабочие начали разбор завалов в пострадавшем от взрыва доме

Мэр утром 11 марта провел оперативное совещание.
«Оперативные службы готовы приступать к разбору завалов. Сотрудники МЧС уже убирают строительный мусор», — написал помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий на своей странице в Facebook.
Параллельно продолжает работать экспертная организация, которая составит заключение и подготовит проект и алгоритм работ.
После этого можно будет приступить к демонтажу двух этажей четвертого подъезда.
В 14:00 состоится встреча мэра с жильцами четвертого подъезда.
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту