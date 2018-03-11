Рабочие начали разбор завалов в пострадавшем от взрыва доме

Мэр утром 11 марта провел оперативное совещание.

«Оперативные службы готовы приступать к разбору завалов. Сотрудники МЧС уже убирают строительный мусор», — написал помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий на своей странице в Facebook.

Параллельно продолжает работать экспертная организация, которая составит заключение и подготовит проект и алгоритм работ.

После этого можно будет приступить к демонтажу двух этажей четвертого подъезда.

В 14:00 состоится встреча мэра с жильцами четвертого подъезда.

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