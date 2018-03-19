Рабочие в Белореченском районе голосовали без отрыва от производства

Избирательный участок здесь организовали в фойе. Уже через три часа после его открытия свой выбор сделали 96 из 134 внесенных в список избирателей — это почти 100-процентная явка.

К урнам для голосования приходили в перерывах между работой. Гражданскую позицию проявили и те, кто был в отпуске.

«Голосуем всегда. В этот раз голосование сменного персонала составило 100% — и среди тех, кто был в главном корпусе, и в отделении фасовки. У нас на выборах 100-процентная явка», — рассказал начальник смены Михаил Зарубин.

В Белореченском районе работали 77 избирательных участков. На многих была отмечена небывалая активность голосующих. Особенно там, где местные жители выбирали проекты благоустройства территорий.

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