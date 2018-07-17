Рабочий день губернатора Кубани прошел в Москве

В правительстве страны у Вениамина Кондратьева состоялся ряд встреч. В Минстрое России глава региона рассказал о реализации федерального проекта по созданию комфортной среды в районах Кубани.

В прошлом году на благоустройство городов и станиц выделили 1,7 млрд рублей. На эти деньги привели в порядок больше 180 дворов и 42 общественные территории. В 2018 году на предоставление субсидий отбор прошли уже 43 муниципалитета.

К руководителю ведомства Вениамин Кондратьев обратился с просьбой рассмотреть возможность увеличения финансирования программы в крае. Со своей стороны Владимир Якушев поручил проработать этот вопрос.

Также на совещании в Минстрое обсудили строительство очистных сооружений в Геленджике. По словам губернатора Кубани, поток туристов стремительно растет, изношенные сети просто не справляются с нагрузкой. На решение проблемы из федерального бюджета правительство выделило около 2 млрд рублей. К строительству очистных сооружений планируют приступить уже в 2019 году.

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