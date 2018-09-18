Рабочий день Кондратьева пройдет в Лабинском районе

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 18 сентября осмотрит сельскохозяйственные предприятия и проведет встречу с активом муниципалитета.

Лабинский район — территория с агропромышленной специализацией экономики. В структуре базовых направлений деятельности района 38% занимает промышленное производство, 25% — сельское хозяйство и около 32% — розничная торговля.

По результатам комплексной оценки социально-экономического развития муниципальных образований в 2017 году Лабинский район входит в группу территорий с уровнем развития ниже среднего, занимая 30 место в крае, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник