Рабочий день Вениамина Кондратьева пройдет в Москве

Губернатор Кубани примет участие в 37-м заседании российско-германской рабочей группы по стратегическому сотрудничеству в области экономики и финансов.
Ожидается, что в ходе мероприятия будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве в рамках продвижения внешнеэкономических проектов с участием российских поставщиков агропромышленных товаров.
Также обсудят вопросы организации экспорта кубанской продукции в ФРГ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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