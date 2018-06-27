Рабочий день Вениамина Кондратьева пройдет в Москве

Губернатор Кубани примет участие в 37-м заседании российско-германской рабочей группы по стратегическому сотрудничеству в области экономики и финансов.

Ожидается, что в ходе мероприятия будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве в рамках продвижения внешнеэкономических проектов с участием российских поставщиков агропромышленных товаров.

Также обсудят вопросы организации экспорта кубанской продукции в ФРГ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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