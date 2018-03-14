Рабочий день Вениамина Кондратьева пройдет в Москве

Губернатор Кубани 14 марта примет участие в заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Заседание проведет министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По видеосвязи выступят председатели комиссий в субъектах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Они расскажут о работе по борьбе с контрафактом.

Губернатор Кубани выступит с докладом о ситуации в сфере противодействия незаконному обороту алкогольной продукции в регионе, а также о повышении эффективности правоприменительной практики, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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