Рабочий день Вениамина Кондратьева пройдет в Новопокровском районе

Совместно со своими заместителями губернатор Кубани осмотрит ход уборки пшеницы в муниципалитете и посетит зернохранилище.

Планируется, что сначала глава региона совершит облет территорий, пострадавших от града. После Вениамин Кондратьев встретится с активом Новопокровского района.

Основу экономики муниципалитета составляет агропромышленный комплекс, включающий развитое сельское хозяйство и производство пищевых продуктов. Район — один из наиболее крупных в крае по площади. Земельный фонд — около 216 тыс. га, более 90% занимают сельхозугодья. Сельское хозяйство представлено пятью крупными предприятиями, 889 фермерскими хозяйствами, 15,9 тыс. личными подсобными хозяйствами.

По результатам комплексной оценки социально-экономического развития район переместился с 25-го места в 2012 году на 31-е место в 2017 году, оставшись в группе территорий с уровнем развития ниже среднего, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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