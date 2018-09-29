Рабочий из Темрюкского района угнал «газель», чтобы съездить в гости в Ставрополь

О пропаже машины в полицию сообщил местный предприниматель, у которого в должности водителя трудился житель соседней республики.
Правоохранители установили местонахождение предполагаемого преступника, задержали его в Пятигорске и доставили в Краснодарский край.
В отделе полиции 30-летний мужчина рассказал: угнал машину, чтобы съездить к родственникам в Ставропольский край.
В отношении угонщика возбудили уголовное дело. Ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту