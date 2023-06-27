Работа журналистов была отмечена

27 июня – праздничное мероприятие проведенном в связи с днем ​​работников печати и средств массовой информации.

В мероприятии, организованном хокимиятом Ташкентской области, приняли участие ветераны журналистики, прессы, информационных агентств, телевидения и радио, интернет-изданий, сотрудники, блогеры и были приглашены молодые художники.

Аким Ташкентской области Зоир Мирзоев поздравил всех журналистов. Как известно, региональная пресса имеет давнюю историю. В настоящее время в регионе работает около 50 печатных СМИ, а общая аудитория интернет-площадок растет с каждым годом. Региональные издания непрерывно выходят во всех районах и городах. В частности, все большее значение в освещении общественной жизни региона приобретает эффективная работа региональных телеканалов. В целом, этот год был плодотворным и плодотворным в творческой деятельности региональных журналистов. Их тяжелая работа отмечена особым признанием.

В частности, корреспондент Зангиатинской районной газеты «Истикбол» Джамиля Арслонова за эффективную работу в сфере на основании указа Президента награждена медалью «Шухрат». Можно привести еще много подобных достижений.

На праздничном мероприятии были вручены знаки отличия и памятные подарки представителям перьевых деятелей области, ветеранам, ответственным представителям отрасли, ведущим журналистам. Концертная программа, подготовленная артистами и творческой молодежью, подарила всем праздничное настроение.