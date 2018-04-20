Работники отелей и ресторанов Геленджика прошли обучение перед ЧМ-2018

Более 120 сотрудников предприятий санаторно-курортного, гостиничного комплекса и объектов общественного питания города приняли участие в программе повышения квалификации.

Занятия для сотрудников провели преподаватели Сочинского государственного университета в соответствии со специально разработанной программой обучения.

Программа включала в себя языковую и профессиональную переподготовку, курсы этикета. По итогам обучения все сотрудники получат специальные удостоверения, сообщает пресс-служба администрации Геленджика в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Сочи пройдет шесть матчей чемпионата мира: четыре игры группового этапа и две — раунда плей-офф.

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