Работодатели оставят россиян без фитнеса и медстраховок

В следующем году сотрудники вряд ли смогут рассчитывать на «плюшки» от своих компаний

Около 10% компаний в России собираются значительно сократить или полностью урезать бонусы для своих работников в следующем году. Об этом пишут «Известия» по итогам ознакомления с данными опроса сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

Издание указывает, что в настоящее время только 71% работодателей предлагает сотрудникам дополнительные преимущества. При этом в 2023 году 7% компаний хотят уменьшить их количество, а еще 2% – полностью отказаться. Так, к бонусам, которые компании сократят в грядущем году, относятся выплаты премий, компенсации затрат на связь, а также корпоративные мероприятия, скидки на образование, расходы на питание, а также добровольное медицинское страхование и занятия фитнесом.

Глава по внутренним коммуникациям и бренду работодателя «Работа.ру» Татьяна Мощагина заявила «Известиям», что организации, вкладывающиеся в дополнительные бонусы для сотрудников, достигают больших результатов, поскольку дополнительная нематериальная мотивация влияет на лояльность сотрудников.

Многих работников в России ждут непростые времена

При этом во ВНИИ труда придерживаются мнения, что наличие бонусов — один из основных факторов при выборе работодателя, особенно при равном окладе. В нынешних условиях сотрудники часто предпочитают занять выжидательную позицию и не менять работу, указали в организации. По данным института, работодатели при наличии финансовых возможностей скорее повышают оклады и заработные платы, а не расширяют бонусную систему.

Ранее «Блокнот» рассказывал, что большинство россиян, похоже, останутся без новогодних премий. Во всяком случае, две трети (63%) опрошенных работодателей признались: в этом году не будут выплачивать дополнительные деньги своим подчиненным. Выяснилось, что по сравнению с прошлым годом новогодние премии будут выплачивать в два раза реже. Это следует из результатов опроса сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» – их публикует РБК.

При этом 37% опрошенных работодателей рассказали, что планируют выплачивать новогодние премии своим сотрудникам.

Заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков в интервью журналистам сообщил, что в текущем году меньшее количество работодателей готовы выплачивать новогодние премии сотрудникам, поскольку столкнулись с оптимизацией или урезанием бюджетов.

Ране «Блокнот» сообщал, что отечественные компании сократили бюджеты на организацию новогодних корпоративов в среднем на 20% к прошлогодним уровням. Такую статистику по итогам опроса участников рынка озвучили в Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ).

Как сообщает РБК, в первую неделю после старта частичной мобилизации половина event-агентств столкнулись со значительным количеством отмен мероприятий. По прогнозам, под угрозой – отмена трети новогодних мероприятий.

По оценкам НАОМ, сейчас запросов на крупные развлекательные новогодние корпоративы на рынке практически нет. При этом почти в два раза год к году сократились гонорары стендап-артистов и комиков за участие в таких корпоративах: на сегодняшний день они составляют от 600 тысяч до 1 млн рублей за мероприятие.

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