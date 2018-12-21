Работу «Краснодар Водоканала» положительно оценил Министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края

В рамках реализации инвестиционной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает реконструкцию самого крупного в столице Кубани комплекса очистных сооружений канализации № 2 (ОСК-2).

Мероприятия призваны увеличить пропускную способность, а также улучшить качество очистки сточных вод. Министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Александр Волошин оценил ход работ на ОСК-2 в ходе выездного совещания.

«Нужно отметить, что сегодня «Краснодар Водоканал» — это компания, которая не стоит на месте. Реконструкция ОСК-2 — крупный проект и очень важен для нашего города, ведь это позволит обеспечить надежность, качество и безопасность предоставления коммунальных услуг, а кроме того, привлечь дополнительные инвестиции для дальнейшего развития», — заявил Волошин.

«Реконструкция направлена на повышение надежности систем водоотведения, улучшение экологической обстановки, развитие коммунальной инфраструктуры. Модернизация ведется в несколько этапов. В ходе первого этапа выполняется строительство иловых площадок и проводится реконструкция главной канализационной станции, предназначенной для подъема на ОСК-2 стоков, поступающих из всех районов города», — отметил генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко.

На модернизацию объекта понадобится шесть лет. Все этапы проводятся без остановки функционирования комплекса очистных сооружений. Общая стоимость реконструкции ОСК-2 составит более 3,6 млрд руб.

Генеральный директор предприятия также рассказал министру о ходе мероприятий, в рамках которых будут заменены системы механической очистки сточных вод, насосное оборудование, о сроках их завершения и ближайших планах предприятия.

Головной комплекс очистных сооружений построен и введен в эксплуатацию в 1982 году, он расположен в районе станицы Елизаветинской на территории в 35 га. Это первые масштабные работы по модернизации с момента ввода в эксплуатацию. Его фактическая производительность составляет 150-160 тыс. кв. м воды в сутки. После реконструкции мощность сооружений составит 275 тыс. кв. м воды в сутки.

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