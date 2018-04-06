Работу кубанских медиков по сохранению жизней высоко оценили на федеральном уровне

Об этом 6 апреля на заседании сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Минькова сообщила, что вице-премьер Ольга Голодец отметила высокую эффективность работы министерства здравоохранения Кубани по снижению смертности населения. Заместитель председателя правительства подчеркнула, что по числу сохраненных жизней Краснодарский край сегодня занимает первую строчку в рейтинге регионов.

«Впервые мы добились очень серьезных показателей — за два месяца этого года на территории края отмечено снижение смертности на 1 тыс. 200 человек. Это наша общая победа и наша общая заслуга», — сказала Минькова.

Она уточнила, что сегодня продолжительность жизни — один из основных показателей развития здравоохранения. С 2000 года она выросла на шесть лет — с 67 до 73,5, и это выше, чем в среднем по стране.

На совещании было отмечено, что перед Россией в целом и перед Кубанью в частности стоит задача к 2030 году войти в число стран «80 плюс», где продолжительность жизни больше 80 лет.

«Мы самый благоприятный для проживания регион с отлаженной системой здравоохранения. Необходимо своевременно и на ранней стадии выявлять заболевания, уделять больше внимания вопросам профилактики и сделать так, чтобы люди у нас в крае жили больше 80 лет. Такие задачи перед нами ставит и президент страны, и губернатор», — акцентировала Анна Минькова.

Она напомнила, что согласно федеральной программе развития здравоохранения, к 2025 году смертность на Кубани должна быть снижена до 380 на 100 тыс. населения трудоспособного возраста.

«Сегодня по краю этот показатель составляет 433,9. И если в Краснодаре уже достигнут плановый уровень 2025 года, то в ряде муниципалитетов ситуация намного хуже. Речь идет о Темрюкском, Брюховецком, Тимашевском, Тихорецком, Щербиновском районах», — сказала Минькова.

Вице-губернатор поручила главам и их заместителям активнее подключаться к этим вопросам.Во всех муниципалитетах необходимо провести акцию «Кубань — край долгожителей», в рамках которой запланированы ежемесячные выезды врачей краевого госпиталя ветеранов войн.

На них люди, которые давно не посещали участкового терапевта, смогут получать консультации врачей. Пациенты также смогут пройти электрокардиографию, офтальмологические и ультразвуковые исследования. Медики будут выявлять маломобильных пациентов, нуждающихся в обследовании и лечении на дому, а также пациентов, которым необходимо лечение в краевых больницах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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