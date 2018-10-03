Работу погрузчиков зерна на Кубани могут временно приостановить

Россельхознадзор сообщил о возможном приостановлении деятельности примерно 30 компаний — владельцев погрузочных площадок зерна в Краснодарском крае и Ростовской области.

На сегодняшний день общий объем экспорта из этих двух регионов, согласно данным системы Россельхознадзора, составил 14 млн 190,98 тыс. т. Отгрузка зерновой продукции осуществляется из девяти портов 62 организациями.

Ведомство озабочено карантинным фитосанитарным состоянием мест отгрузки зерна. В частности, при проведении проверок инспекторы службы выявили такие серьезные нарушения, как наличие в местах погрузки просыпей зерна и карантинной сорной растительности, отсутствие целостности покрытий территории, отсутствие в большинстве мест оборудования по лишению жизнеспособности карантинных вредных организмов.

Такие нарушения противоречат Единым карантинным фитосанитарным требованиям, предъявляемым к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза. Наличие таких нарушений увеличивает риск перезаражения чистой зерновой продукции карантинными объектами, находящимися в месте перезагрузки зерна.

С учетом поступивших претензий стран-импортеров к российскому зерну из-за выявления в нем карантинных вредных организмов Россельхознадзор дал поручение своим территориальным управлениям усилить контроль за карантинным фитосанитарным состоянием мест отгрузки на территории Кубани и Ростовской области, а также провести повторное обследование мест отгрузки зерна в этих регионах.

В случае выявления нарушений виновных привлекут к административной ответственности по статьям, которые предусматривают также административное приостановление деятельности юрлица на срок до 90 суток, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

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