Работы краснодарского фотографа представят на фестивале «Первозданная Россия»

Руководитель экспедиционного центра краснодарского регионального отделения РГО Александр Белоусов отобран экспертным советом более чем из 1 тыс. фотографов-натуралистов из 50 регионов страны.

Его фотографии разместят в числе 400 работ экспозиции VI Общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия» в Москве. Также Белоусов проведет мастер-класс, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе РГО.

«Первозданная Россия» — культурно-просветительный и выставочный проект, призывающий сохранить природное и культурное наследие страны. В его рамках проходит выставка фотографий природы, проводят мастер-классы, встречи, лекции и показы документальных фильмов.

В 2019 году экспозиция станет наглядным учебником по географии и биологии. Благодаря российским фотографам, побывавшим в экспедициях в разных регионах, посетители фестиваля смогут виртуально побывать во всех природных зонах страны. Арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, пустыни и субтропики — Россия предстанет во всем многообразии природных зон.

Фестиваль природы будет проходить в Центральном доме художника с 18 января по 17 февраля, а затем отправится по регионам России и за рубеж.