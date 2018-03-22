Работы краснодарской арт-группировки ЗИП покажут в Казани

Экспозиция «Школа 1,5 × 1,5» откроется 22 марта в 19:30 в центре современной культуры «Смена».

«Школа 1,5 × 1,5» — лаборатория-школа, где посетители смогут изучать историю искусства во время теоретических и практических занятий.

Художники группировки ЗИП подготовили 11 школ: античного юмора, реализма, ароматерапии, сочной живописи, футуризма, боевых искусств, кубизма, кубанизма, минимализма, чистоты, окружения, энвайронмента, поп-концептуализма, анархических коммун, продуктивного сна, рейва, перформанса, горизонтальных видеокоммуникаций, коллективных действий и дискуссий. Школы будут размещаться в рамках пространства из квадрата 1,5 х 1,5 м.

«Тем самым небольшая территория, как определенная часть истории искусства, сконцентрирует в себе направления, которые иронично обыграют художники, а зрители смогут дополнить их», — сообщили организаторы выставки.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», краснодарская арт-группировка ЗИП получила премию Кандинского.

В созданную в 2009 году в Краснодаре художественную группу входят художники Эльдар Ганеев, Евгений Римкевич, братья Василий и Степан Субботины. Они принимали участие в крупных художественных событиях России — Триеннале современного искусства в музее «Гараж», Уральской индустриальной биеннале, 3-й Биеннале молодого искусства и многочисленных крупных событиях за рубежом. Эксперты издания «Артгид» признали их самыми влиятельными художниками России.

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