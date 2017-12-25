Радиостанция «Казак FM» отметила шестой день рождения

Праздник провели на Пушкинской площади. В Краснодар приехали слушатели из разных городов и станиц.

Ведущие казачьей радиоволны развлекали гостей песнями и конкурсами. Под хиты танцевали, несмотря на дождь и снег.

«Эти шесть лет были наполнены нашей колоссальной работой, любовью слушателей. Нам, наверное, удалось стать самой популярной радиостанцией Краснодарского края. Мы дарим людям не только ту музыку, которую они хотят слышать, но и массу интересных познавательных, просветительских передач об истории, о культуре Кубани», — сказал главный редактор «Казак FM» Виктор Бабков.

На радиоволне можно услышать два десятка уникальных проектов. Кубанцы передают приветы, изучают балачку и смеются над анекдотами.

«Этот коллектив приносит такой позитив в дом, что просто жить хочется. Мы пришли на праздник, нам еще дали бублики, баранки», — рассказала жительница Краснодара Раиса Симисенко.

Для своей аудитории радиостанция приготовила новый проект. Юмористическая программа «Два соседа» заставит улыбнуться даже самого серьезного слушателя.

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