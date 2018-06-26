Районы Кубани перейдут на электронную систему рассмотрения обращений граждан

С 1 июня на электронный документооборот перешли уже 15 муниципалитетов. До конца года на него перейдут все районы.

Ейский, Красноармейский, Кореновский и Апшеронский районы внедрят систему до 29 июня.

Как подчеркнула директор краевого департамента внутренней политики Галина Москалева, уход от пересылки бумажных документов — важное достижение. С помощью электронного документооборота повысится оперативность и эффективность работы органов местного самоуправления с проблемами и пожеланиями населения.

Раньше на передачу в администрацию муниципалитета всех документов уходило не менее десяти дней. Теперь исполнители на месте смогут начать работать с обращением уже через 30 минут после того, как все данные по нему будут готовы.

После рассмотрения обращения ответы на имя заявителя и руководства краевой администрации также направляются в электронном виде. Свой ответ житель края может получить на личный адрес электронной почты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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