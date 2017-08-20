Ракетный корабль «Вышний Волочек» под Новороссийском пройдет испытания

Сейчас на судне монтируют системы и конструкции, разобранные на время буксировки по руслам рек.

Новейший малый ракетный корабль Черноморского флота «Вышний Волочек» готовят к ходовым и государственным испытаниям. Планируется, что испытания пройдут на Новороссийской военно-морской базе. Отмечается, что для этого там созданы все условия.

В море проверят все режимы работы корабля. Судно выполнит артиллерийские стрельбы. После этого до конца года «Вышний Волочек» войдет в состав бригады ракетных катеров ЧФ, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», корабль «Вышний Волочек» в августе прибыл в Новороссийск.

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