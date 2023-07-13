Ракеты «Калибр» пущены по нескольким областям Украины

ВВС ВСУ проинформировали об угрозе нанесения ракетных ударов по Запорожской, Кировоградской и Днепропетровской областям.
По данным украинских военных, были запущены российские ракеты “Калибр”.
В ряде северных, центральных и южных регионов Украины, в том числе в Киеве, было объявлено воздушное предупреждение.
Позже ВВС ВСУ также предупредили об опасности нанесения калиберных ударов по Виннице, Житомиру. и Черкасской областях.
Также добавили, что эти ракеты направляются “на Запад”, то есть в западные области Украины.