Ракеты «Калибр» пущены по нескольким областям Украины

ВВС ВСУ проинформировали об угрозе нанесения ракетных ударов по Запорожской, Кировоградской и Днепропетровской областям.

По данным украинских военных, были запущены российские ракеты “Калибр”.

В ряде северных, центральных и южных регионов Украины, в том числе в Киеве, было объявлено воздушное предупреждение.

Позже ВВС ВСУ также предупредили об опасности нанесения калиберных ударов по Виннице, Житомиру. и Черкасской областях.

Также добавили, что эти ракеты направляются “на Запад”, то есть в западные области Украины.