Рамос показал свой номер в Академии ФК «Краснодар»

Капитан сборной Испании по футболу Серхио Рамос продемонстрировал условия проживания на краснодарской базе.

В номере Рамос расположил фотографии своих близких — жены и детей.

«Мое всегда со мной. Мой дом на время чемпионата мира», — написал испанец под видео.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее капитан сборной Испании поблагодарил за граффити с его портретом в Краснодаре. Граффити с изображением испанского футболиста Серхио Рамоса выполнил художник Тимур Абдулаев на девятиэтажке по улице Школьной, 15/2.

Сборная Испании назвала стадион ФК «Краснодар» прекрасным Колизеем. Команда прилетела в Краснодар 7 июня. Мэр Евгений Первышов пожелал команде хороших впечатлений от столицы Кубани.

Испанцы привезли в Краснодар хамон и пармезан.

Сборная Испании по футболу на матче в Краснодаре 9 июня вырвала победу у Туниса.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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