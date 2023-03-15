Рамзан Кадыров болен?

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на сообщения о том, что у него неизлечимая болезнь. Политик опубликовал видеообращение на своей странице в Telegram.

Кадыров с сарказмом заявил, что сожалеет о том, что разочаровал тех, кто надеялся на достоверность информации о его болезни. Он отметил, что занимается спортом, ходит в горы, обсуждает важные вопросы развития Чечни. Кроме того, он пояснил, что у него не медицинский прибор, а электронные четки.

Также Рамзан Кадыров сообщил, что некоторые люди интересуются его зрением и отметил, что он видит на 100 процентов четко. Политик также добавил, что российская армия победит в войне против Украины.

В феврале сообщалось, что глава Чечни пропустил обращение президента России к Совету Федерации из-за болезни почек.

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