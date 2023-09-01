Рамзан Кадыров потребовал от США отменить санкции против его матери

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к США с просьбой отменить санкции, введенные в отношении его матери Аймани Кадыровой.

Он объявил о своем обращении Об этом в Telegram-канале.

Р.Кадыров заявил, что его больше не удивляют иррациональные санкционные решения США и Запада. Он напомнил ей, что ее мать занимается только известной в мире благотворительной деятельностью. Я не молчал, когда к моей жене и детям применялось наказание. Но я вам сейчас говорю: если вы не отмените санкции против моей матери, могу вас заверить, что это вам будет стоить очень дорого”, – заявил глава Чечни.

Помните, 24 августа. США ввели санкции в отношении матери Р. Кадырова. 2 августа президент России Владимир Путин наградил Айман Кадырову Орденом Почета.