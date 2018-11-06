Раненная львицей в цирке на Кубани девочка вышла из комы

Об этом 6 ноября сообщил ее отец.

Четырехлетняя девочка, на которую в цирке-шапито в Краснодарском крае напала львица, вышла из комы, но ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. По словам отца ребенка, врачи по-прежнему не дают прогнозов на ее выздоровление.

«Дела вроде как в лучшую сторону пошли. Да [вывели из комы]», — сказал отец девочки.

Он уточнил, что девочка впала в кому в результате нападения, и это состояние врачи поддерживали искусственно.

«Врачи [прогноза] не дают. Состояние, говорят, стабильно тяжелое», — цитирует ТАСС мужчину.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 28 октября в селе Успенском во время представления с дикими животными в передвижном цирке львица через ограждение набросилась на четырехлетнего ребенка, который сидел в первом ряду. Возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ об оказании услуги, не отвечающей требованием безопасности жизни и здоровья потребителей. Очевидцы выложили видео с места происшествия.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил минздраву региона оказать пострадавшей необходимую медицинскую помощь. Девочку оперативно доставили в Успенскую ЦРБ. Ребенка сразу прооперировали. Девочка, пострадавшая в цирке в селе Успенском, впала в кому.

Прокуратура проверит условия содержания напавшей на ребенка цирковой львицы.

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