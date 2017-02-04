Расписание и маршрут электрички из Новороссийска изменится из-за ремонта

На Кубани с 13 февраля изменится расписание и маршруты следования электропоездов на участке Новороссийск — Краснодар.

В связи с проведением ремонтных работ изменения будут действовать 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27 февраля, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 и 31 марта.

Так, состав № 6756 будет следовать от станции Новороссийск до станции Крымской вместо первоначального маршрута Новороссийск — Краснодар-1. Отправление из Новороссийска произойдет на 40 минут раньше графика — в 15:30. Прибытие на станцию Крымскую в 16:38 — на 40 минут ранее графика.

Электропоезд № 6757 проследует от станции Крымской до Новороссийска вместо маршрута Краснодар-1 — Новороссийск. Отправляться от Крымской поезд будет в 16:58, а прибывать на станцию в Новороссийск в 18:10.

Пассажиров просят заранее планировать поездку с учетом изменений в расписании движения пригородных поездов, сообщает пресс-служба «Кубань Экспресс-Пригород».

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