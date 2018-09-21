Расширение зернового терминала «КСК» в Новороссийске завершат в 2020 году

21 сентября в 19:55

Работы на земле закончатся в 2019 году, на море — в 2020-м.

Об этом сообщил директор по взаимодействию с общественностью и органами государственной власти компании «Каргилл» Андрей Лян.

«Часть работ идет на земле, часть на море: в 2020-м году завершат на море, хранилище — в 2019-м», — сказал Лян.

АО «Зерновой терминал «КСК»» — глубоководный зерновой терминал компании DeloPorts мощностью 3,5 млн т в год, осуществляющий перевалку грузов в порту Новороссийска. Запущен в эксплуатацию в 2006 году. По проекту в модернизацию терминала, которая предполагает расширение мощностей до 5 млн т, до 2019 года планировалось вложить 3 млрд рублей, сообщает ТАСС.

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