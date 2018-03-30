Расхитители электроэнергии в Лабинском энергорайоне возместили ущерб в 122 тыс. рублей

Всего с начала 2018 года в ходе рейдовых мероприятий энергетики выявили в Лабинском энергорайоне 43 факта несанкционированного потребления электрической энергии.

Лабинский филиал ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») совместно с правоохранительными органами продолжает работу по привлечению к ответственности потребителей электрической энергии в зоне ответственности филиала, допустивших безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии. С начала 2018 года нарушители возместили ущерб в объеме 77 тыс. кВт/ч на сумму 122 тыс. рублей.

На нарушителей составили 33 акта на безучетное потребление электроэнергии и десять актов на потребителей, пользовавшихся электричеством без заключения договора. Выявленный объем неучтенной электроэнергии составил 390 тыс. кВт/ч на сумму более 1,5 млн рублей. Теперь расхитителям электроэнергии предстоит возместить причиненный ущерб добровольно или по решению суда.

«Нарушение правил пользования электрической энергией, бездоговорное или безучетное потребление, несвоевременное внесение платы влекут гражданско-правовые последствия — административную, а в случае причинения вреда в крупных размерах — уголовную ответственность», — подчеркивает заместитель директора по реализации и развитию услуг Лабинского филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юрий Каверзнев.

«Кубаньэнерго» напоминает: согласно статье 7.19. «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (редакция от 30.12.2015), самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тыс. рублей; на должностных лиц — от 30 до 80 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц — от 100 до 200 тыс. рублей (в редакции Федерального закона от 3.11.2015 N 307-ФЗ).

Проинформировать о незаконном потреблении электроэнергии, а также о случаях проникновения на территорию энергообъектов можно по телефону единой горячей линии «Кубаньэнерго» 8-800-100-15-52 (анонимность гарантируется).

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