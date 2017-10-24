Расходы на подготовку к ЧМ-2018 по футболу выросли на 35 млрд рублей

Всего на реализацию программы планируют потратить 678,06 млрд рублей.

Расходы увеличились с 643,55 млрд до 678,06 млрд рублей. При этом из средств федерального бюджета будет выделено 390,29 млрд рублей вместо ранее запланированных 355,16 млрд.

Согласно действующей редакциеи документа, опубликованного на интернет-портале правовой информации, расходы складываются из трех сумм: 390,29 млрд рублей за счет средств федерального бюджета, 91,95 млрд — из региональных бюджетов, 195,81 млрд — из средств, выделенных юридическими лицами, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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