Размер курортного сбора на Кубани составит 10 рублей в сутки

Закон в регионе начнет действовать с 16 июля. Эксперимент должен был стартовать в начале мая, но его сроки перенесли из-за чемпионата мира по футболу.

Механизм работы курортного сбора 12 апреля в Краснодаре обсудили на совещании, которое совместно провели министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов и губернатор края Вениамин Кондратьев.

«Этот закон направлен на то, чтобы не отпугнуть нашего туриста, а найти здоровый баланс между повышением качества, но в то же время с сохранением доступности. И как раз дать возможность в рамках большого выбора и высокой конкуренции все-таки проголосовать нашему туристу рублем в пользу наших курортов», — сказал министр по делам Северного Кавказа РФ Лев Кузнецов.

«Для нас важно, чтобы курортный сбор взимался прозрачно, понятно. Абсолютно установлено и законом, и нашими требованиями, что средства, которые будут получены в результате курортного сбора, останутся в том муниципалитете, которые эти средства собрал. И будут прозрачно в данном случае, исходя из сегодняшней редакции закона использоваться на благоустройство, на улучшение качества курорта. Ни на какие иные цели эти средства использованы не будут», — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В текущем году сумма курортного сбора на Кубани составит 10 рублей в сутки. По решению губернатора от уплаты освобождены жители края. Также деньги не будут собирать с малоимущих, студентов-очников, несовершеннолетних и ряда социальных льготников.

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