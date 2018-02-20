Разработанный на Кубани законопроект о казачестве направили на экспертизу в Минюст

Войсковой атаман Кубанского казачьего войска (ККВ) Николай Долуда 20 февраля сообщил, что проект федерального закона, разработанный в Краснодарском крае, проходит экспертизу в министерстве юстиции РФ.

«Самое главное, что статус казачества в документе определен как особая форма государственной и социальной жизни самостоятельного народа. Именно народа, и никак иначе», — сказал Николай Долуда.

Атаман напомнил, что концепция и проект федерального закона «О развитии российского казачества» разрабатывались в Краснодарском крае в 2017 году. Действующая нормативная база, по его мнению, лишь отражает отношение государства к казачеству, но не определяет основные права и обязанности казаков и предназначение казачьих войск в общегосударственной системе.

«Именно поэтому крайне необходим абсолютно новый правовой акт, в котором статус казачества будет закреплен на государственном уровне. Мы будем прилагать усилия, чтобы синхронизировать принятие федерального закона с процессом создания Всероссийского реестрового казачьего общества», — подчеркнул атаман.

Сейчас деятельность казачества в России регулируется утвержденной президентом РФ стратегией развития государственной политики в отношении российского казачества, федеральным законом №154 «О государственной службе российского казачества», региональными нормативно-правовыми актами, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на заседании Совета при президенте РФ по делам казачества 6 октября 2017 года приняли решение о создании федерального закона о развитии российского казачества.

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