Разведка США использует нейронные сети для анализа данных

США спецслужбы разрабатывают программу сбора и анализа разведывательной информации, похожую на чат-бота, под названием ChatGPT. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

ЦРУ готовится запустить собственный сервис, аналогичный программе OpenAI, который будет использовать искусственный интеллект для предоставления аналитикам общедоступных разведывательных данных. .

Подробности о времени запуска приложения и платформе пока не разглашаются. Ожидается, что новый инструмент будет доступен всем 18 агентствам, входящим в американскую разведывательную систему.

Отмечено, что он не будет доступен политикам и общественности.