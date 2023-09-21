Разыскиваемые лица захвачены камерами наблюдения

Сотрудники Нацгвардии с помощью камер наблюдения установили и арестовали пятерых человек, разыскиваемых за совершение преступления.

➖43-летний М.А. был задержан сотрудниками службы безопасности в одной из гостиниц Яккасарайского района совместно с сотрудниками УВД города Ташкента. пойманный . Его разыскивали по статье 167 УК, то есть грабеж путем растраты или растраты.

49-летний К.М., находящийся в розыске по подозрению в мошенничестве в мечети Яшнабадского района, 43-летний гражданин К.О., также разыскиваемый в Бухаре фермерский рынок. был арестован.

➖Т.С., разыскиваемый сотрудниками службы безопасности за мошенничество возле супермаркета «Корзинка» в Алмазорском районе.

21-летний гражданин К.Г., скрывающийся от органов правопорядка с августа текущего года, был задержан оперативниками Юнусабадского района. был пойман.