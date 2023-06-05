Разыскиваемый депутат скрылся в «Вагнере».

Депутат Илья Чиж, разыскивается из Свердловская область России присоединилась к «Вагнеру». Об этом сообщают российские СМИ со слов родственников депутата.

По словам родственников, в ходе процесса Чий несколько раз обращался к вагнеровцам. В нем было отказано, потому что не было решения суда. Но после оглашения приговора Вагнер разрешил ему вступить в свои ряды, приговорив к двум годам колонии строгого режима по статье 2 п. «з». Обвинение утверждает, что в апреле прошлого года Чиж избил бейсбольной битой двух человек в одном из дворов Алапаевска.