Реализация проекта по строительству ливневки в Краснодаре на улице Московской займет три года

Глава Краснодара на брифинге 16 августа рассказал о борьбе с подтоплениями в районе улицы Московской, северной и северо-восточной части Краснодара.

«Какие-то работы по строительству инфраструктуры уже выполнены, но отдельные части не собраны в единую сеть, которая бы позволила отводить дождевые воды из этого микрорайона. У нас есть коллектор по улице Российской: лежит труба, без насосов, поэтому вытекать воде некуда. Часть коллектора построена по улице имени Петра Метальникова, причем эта часть не соединена ни с чем. Надо 180–200 м пройти по Петра Метальникова до Российской. Для этого надо реанимировать насосную. Сделать прокол под Ростовским шоссе и выйти непосредственно к балке реки Осечки», — пояснил Первышов.

Он отметил, что по улице Московской уже есть подвижки.

«Мы выиграли процесс, который ставит под сомнение право собственности на землю компании «Каталина Парк». Компания пытается взыскать с администрации около 600 млн рублей за земельные участки, по которым проходит дорога», — рассказал глава Краснодара.

Он сообщил, что сейчас рассматривается вариант проложить ливневый коллектор для дополнительного отвода воды в существующий пруд-накопитель в районе Ростовского шоссе на улицах Жигулевской, Автомобильной и Тополиной.

«Мы разбиваем реализацию проекта на несколько этапов. Сегодня я встречаюсь с проектной организацией, которая будет заниматься этой темой, потому что тот проект, который существует — не годится к реализации, он нереализуем. По новому проекту определим исполнителей и ответственных, приступим к работам, часть из них будем выполнять с участием бизнеса и пользователей земельных участков, строительных компаний. Возможно, уже в этом году мы начнем реализацию того, что можно сделать за счет внебюджетных источников», — заявил мэр.

Первышов заявил, что проектирование и изыскания планируют закончить в этом году.

«Проект будет воплощен — это однозначно. Срок его реализации — три года. Локальные проблемы решим, может быть, быстрее. Обещаний давать не буду, пока сам не увижу, что мы на правильном пути», — цитирует Первышова пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее мэр предложил создать в Краснодаре муниципальную службу для содержания ливневок.

Фотографии ливня в Краснодаре смотрите здесь.

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