Реальные доходы выросли в 2023 году во всех странах EOII

Даша 06.09.2023 В мире

Реальный доход увеличился в 2023 году во всех странах EOII

2023 В первом полугодии реальные доходы населения выросли во всех странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом стало известно из статистики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Эксперты отмечают, что в январе-июне 2023 года номинальная и реальная заработная плата выросла во всех странах СНГ. В этом случае реальная заработная плата равна номинальной заработной плате, скорректированной по индексу потребительских цен на товары и услуги.Наибольшие темпы роста средней заработной платы зафиксированы в Армении и Кыргызстане. +114,7% и 114,6% по сравнению с январем-июнем 2022 года. В Беларуси наблюдался рост на 7,4%, в России – на 6,8%.

Рост реальной заработной платы в странах Восточной Европы в 2023 году*

Темпы роста, %

Размер заработной платы, $

Армения

14,7%

671

Беларусь

7,4%

633

Казахстан

0,2%

780

Кыргызстан

14,6%

367

Россия

6,8%

915

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