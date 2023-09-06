Реальные доходы выросли в 2023 году во всех странах EOII

2023 В первом полугодии реальные доходы населения выросли во всех странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом стало известно из статистики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Эксперты отмечают, что в январе-июне 2023 года номинальная и реальная заработная плата выросла во всех странах СНГ. В этом случае реальная заработная плата равна номинальной заработной плате, скорректированной по индексу потребительских цен на товары и услуги.Наибольшие темпы роста средней заработной платы зафиксированы в Армении и Кыргызстане. +114,7% и 114,6% по сравнению с январем-июнем 2022 года. В Беларуси наблюдался рост на 7,4%, в России – на 6,8%.
Рост реальной заработной платы в странах Восточной Европы в 2023 году*
|
Темпы роста, %
|
Размер заработной платы, $
|
Армения
|
14,7%
|
671
|
Беларусь
|
7,4%
|
633
|
Казахстан
|
0,2%
|
780
|
Кыргызстан
|
14,6%
|
367
|
Россия
|
6,8%
|
915