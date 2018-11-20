Редактор телеканала «Кубань 24» Денис Сопов стал победителем конкурса «Федерация»

Денис Сопов завоевал награду в номинации «История города N-CKA» за программу «Это надо живым».

Денис Сопов — автор цикла передач «Это надо живым». Каждая серия была посвящена разным районам. Цикл посвящен 75-летию со дня освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков.

Съемочная группа прошла по тем местам, где шли освободительные бои в 1943 году. Именно тогда завершилась битва за Кавказ и фашисты окончательно покинули пределы Кубани. Первый выпуск программы посвящен событиям на Туапсинском направлении, там советские войска перешли от обороны к наступлению.

Телевизионный конкурс «Федерация» создан для поддержки и продвижения региональных телекомпаний. Он проводится с 2015 года при поддержке Торгово-промышленной палаты России, Минкомсвязи России и при активном сотрудничестве с Советом Федерации и администрациями субъектов.

Все выпуски программы «Это надо живым» смотрите здесь.

Все новости по теме:

75 лет освобождению Кубани

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник