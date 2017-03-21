Регбийная «Кубань» в Крымске продолжила подготовку к сезону

РК «Кубань» в апреле проведет свои первые игры. Команда продолжила подготовку к сезону. Основную часть времени спортсмены проводят в Крымске.

«На сегодняшний день по климатическим условиям это, наверное, самый благодатный край, где можно полноценно работать. Не нужна никакая Турция, никакая заграница. Учитывая, что здесь еще готовится молодежная сборная России — грех не использовать этот момент», — считает главный тренер РК «Кубань» Александр Алексеенко.

Краснодарцы провели в Крымске два контрольных матча с молодежной сборной России. Оба поединка игрались без ворот, засчитывались только попытки. В первой игре, которая состояла из пяти таймов по 20 минут, «Кубань» победила со счетом 9:2. Во втором, со стандартными двумя игровыми отрезками по 40 минут, — вновь победа, 11:4.

«Я думаю, что к началу сезона в оптимальной форме. После первого тест-матча есть травмы, но еще есть время восстановиться и работать дальше», — рассказал игрок РК «Кубань» Владимир Остроушко.

Первый тур сезона по регби-7 стартует 24-25 апреля в Алуште, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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