Региональные ТВ-каналы смогут продолжать вещание в аналоговом режиме

Решение о продлении аналогового вещания телеканалов принято в Минкомсвязи.

Переход от аналога к цифре в 2019 году займет полгода. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря, 11 февраля — еще семь регионов, второй этап запланирован на 15 апреля. Третья волна начнётся 3 июня. Благодаря запуску цифрового вещания граждане получат набор из 20 бесплатных каналов.

«Аналоговое вещание региональных телевизионных каналов не прекращается. Любой региональный телевизионный канал, который вещает в «аналоге», может продолжать это делать и далее. Более того, принято решение о том, что срок действия лицензий продлевается, и поэтому действие на возможность вещания в аналоге становится бессрочным», — цитирует РИА «Новости» заместителя главы Минкомсвязи Алексея Волина.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», для просмотра программ потребуется телевизор, выпущенный не позднее 2013 года и поддерживающий формат DVB-T2, или цифровая приставка к старой технике. Аналоговое эфирное вещание продолжится в городах численностью больше 100 тыс. человек. На Кубани не придется покупать новое оборудование жителям Краснодара, Сочи, Новороссийска и Армавира.

Правительство России утвердило отключение аналогового телевещания к лету 2019 года. Замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин сказал, что региональные телеканалы могут получить «окна» для вещания на ОТР. Краснодарский край попал в третью волну отключения от аналогового вещания. Жители региона могут обратиться с вопросами на федеральную горячую линию РТРС по телефону: 8-800-220-20-02.