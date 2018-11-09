Региональный ФРП согласовал предоставление льготных займов предприятиям на сумму 38,6 млн рублей

По новой программе краевого фонда развития промышленности «Бизнес оборот» получат средства еще два кубанских производителя.

Компании «Выбор-С», изготовляющей изделия из бетона для строительства, будет предоставлено 20 млн рублей, а производителю матрасов «Вега» — 18,6 млн рублей. Их заявления были одобрены на четвертом в этом году экспертном совете регионального ФРП.

Предприятия получат средства на льготных условиях — под 4% годовых сроком на два года. Заемные деньги пойдут на пополнение оборотных средств и могут быть использованы на приобретение сырья для производств.

Первый заем по программе «Бизнес оборот» в размере 20 млн рублей был одобрен кубанскому предприятию в сентябре. На предыдущем экспертном совете ФРП в октябре было согласовано три льготных займа на общую сумму 41 млн рублей.

«Мы наблюдаем большой спрос на получение займов предприятиями по новой программе регионального ФРП. Это говорит о том, что эта форма господдержки пришлась очень кстати кубанским производителям и является рабочим инструментом. Это важно, ведь уже в ближайшем будущем мы увидим эффект от нее в виде увеличения объемов производства и дополнительных налоговых поступлений в краевой бюджет», — отметил руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов.

Этот стандарт был разработан и запущен в работу в августе текущего года и является уникальным — программы такого плана на федеральном уровне не существует.

«Пользуясь программой, краевые производители смогут расширить ассортимент, повысить качество продукции и ее конкурентоспособность», — отметил директор ФРП Дмитрий Королев.

Более подробную информацию по этой и другим видам господдержки можно узнать на сайте ФРП или по телефону 8 (861) 205-44-09, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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