Регионам разрешили применять «вафельную» разметку на перекрестках

Глава правительства Дмитрий Медведев в октябре подписал постановления, дающие регионам право наносить разметку-«вафельницу» на сложных перекрестках и менять приоритет проезда на перекрестках с круговым движением.

«Я подписал два постановления, которые вносят существенные изменения в правила дорожного движения. Первое призвано навести порядок на наиболее проблемных участках — на перекрестках с пересекающими транспортными потоками. Теперь регионы получат право наносить в проблемных местах специальную дорожную разметку», — сказал Дмитрий Медведев 30 октября на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства рассказал, что второе постановление позволяет менять приоритетность проезда на перекрестках с круговым движением. Премьер констатировал, что на сегодняшний день на перекрестках с пересекающимися транспортными потоками часто возникают заторы. Новая разметка поможет водителям лучше ориентироваться на таких участках.

«Теперь приоритет проезда получает тот, кто движется по самому кругу, а въезжающим придется уступать дорогу», — сказал Дмитрий Медведев.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов сообщил, что субъекты РФ смогут установить средства видеофиксации на таких перекрестках, сообщает «Интерфакс».

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