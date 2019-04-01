Рейс Майами — Краснодар вошел в тройку самых дорогих перелетов из-за рубежа

Эксперты составили рейтинг самых дорогих перелетов в одну сторону по данным бронирования авиабилетов за январь-март 2019 года.

По данным Aviasales, первое место в этом году заняло бронирование на сумму в четыре раза больше прошлогоднего рекорда. Группа из четырех путешественников заплатила 1,5 млн рублей за перелет из Майами в Москву — то есть каждый билет обошелся в 375 тыс. рублей.

На втором месте оказались билеты из Майами в Краснодар за 737 тыс. рублей, их забронировала группа из четырех человек.

Третью строчку рейтинга заняло парное бронирование из Рио-де-Жанейро в Екатеринбург за 596 тыс. рублей в одну сторону.

В десятку также вошли бронирование из Малаги в Москву за 453 тыс. рублей, перелет из Дубая в Москву за 435 тыс. рублей, из Нью-Йорка в Москву — 393 тыс. рублей. Один путешественник отдал 360 тыс. рублей за перелет из Лос-Анджелеса в Москву в обе стороны, другая пара улетела из Лос-Анджелеса в Санкт-Петербург за 354 тыс. рублей в одну сторону, сообщает РИА «Новости».