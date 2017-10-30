Рейс Краснодар — Салоники стал круглогодичным

Полеты будет выполнять авиакомпания Ellinair.

С 3 ноября авиасообщение между Краснодаром и греческими Салониками станет круглогодичным. Регулярные рейсы будут выполняться из Краснодара по пятницам в 16:40. Длительность перелета составит 2 часа 50 минут, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Базел Аэро».

Полеты будут проходить на воздушных судах типа Airbus A319 вместимостью 144 кресла.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», прямой рейс из Краснодара в Салоники открылся 28 мая. Полеты осуществлялись по четвергам и воскресеньям.

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