Рейс лайнера «Князь Владимир» из Сочи в Севастополь перенесли из-за задымления на судне

В моторном отсеке теплохода в ночь на 6 мая произошло возгорание.

Об этом сообщили в пресс-службе компании «Черноморские круизы». В связи с этим первый в 2018 году рейс лайнера перенесли на неопределенный срок, передает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее сообщалось, что в порту Сочи из-за задымления на борту судна эвакуировали 243 членов экипажа. Пассажиров на теплоходе в момент инцидента не было.

«Князь Владимир» должен был выйти на линию Сочи — Крым 29 апреля. Однако из-за технических неполадок первый рейс лайнера из Сочи перенесли на 6 мая.

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