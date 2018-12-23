Пассажиры отправились в Сочи на резервном судне.
«При выполнении рейса 1023 Москва — Сочи после взлета на высоте около 3 тыс. м произошло отключение первого двигателя самолета Airbus A321. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт Домодедово», — заявили в пресс-службе S7.
Посадку совершили благополучно. На борту находилось 192 пассажира.
В авиакомпании подчеркнули, что все пилоты регулярно отрабатывают подобные случаи во время подготовки и что угрозы безопасности пассажиров не было, сообщает ТАСС.
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