Пассажиры отправились в Сочи на резервном судне.

«При выполнении рейса 1023 Москва — Сочи после взлета на высоте около 3 тыс. м произошло отключение первого двигателя самолета Airbus A321. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт Домодедово», — заявили в пресс-службе S7.

Посадку совершили благополучно. На борту находилось 192 пассажира.

В авиакомпании подчеркнули, что все пилоты регулярно отрабатывают подобные случаи во время подготовки и что угрозы безопасности пассажиров не было, сообщает ТАСС.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник