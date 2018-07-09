Рейсы лайнера «Князь Владимир» из Сочи планируют возобновить в начале августа

Об этом рассказал начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи Сергей Доморат.

«Возобновление рейсов намечено на август. Это единственный круизный лайнер, который будет курсировать по маршруту Сочи — Севастополь», — заявил он.

Круиз проходит по следующему маршруту: порт Сочи (стоянка два дня), порт Новороссийск (стоянка один день), порт Ялта (стоянка два дня), порт Севастополь (стоянка один день) и в обратном направлении. Максимально комфортная загрузка лайнера составляет 600 пассажиров. Туристов обслуживают 250 членов экипажа, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», лайнер «Князь Владимир» должен был выйти на линию Сочи — Крым 29 апреля. Однако из-за технических неполадок первый рейс лайнера из Сочи перенесли на 6 мая.

В ночь на 6 мая в моторном отсеке теплохода «Князь Владимир» произошло возгорание. Членам экипажа удалось ликвидировать его своими силами. Пострадавших нет. Пассажиров на теплоходе в момент инцидента не было. В связи с этим первый в 2018 году рейс лайнера отменили. После этого инцидента Сочинская транспортная прокуратура начала проверку. Рейсы лайнера «Князь Владимир» отменили до августа.

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