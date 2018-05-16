Рейсы лайнера «Князь Владимир» отменили до августа

Об этом 16 мая сообщили в компании «Черноморские круизы».

«По техническим причинам рейсы на июнь и июль отменены. Компания приносит свои извинения за доставленные неудобства», — сообщает пресс-служба ООО «Черноморские круизы» на своей странице в соцсетях.

Граждан просят уточнять информацию по телефону 8 (800) 3-504-694.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», лайнер «Князь Владимир» должен был выйти на линию Сочи — Крым 29 апреля. Однако из-за технических неполадок первый рейс лайнера из Сочи перенесли на 6 мая.

В ночь на 6 мая в моторном отсеке теплохода «Князь Владимир» произошло возгорание. Членам экипажа удалось ликвидировать его своими силами. Пострадавших нет. Пассажиров на теплоходе в момент инцидента не было. В связи с этим первый в 2018 году рейс лайнера отменили. После этого инцидента Сочинская транспортная прокуратура начала проверку.

Президент РФ Владимир Путин в сентябре 2016 года поручил проработать вопрос авиационного и морского сообщения между Сочи и Ялтой. Власти Крыма предложили запустить из республики в Сочи круизные теплоходы. Круизный лайнер прибыл в Сочи 5 мая 2017 года.

Девятипалубный теплоход оборудован четырьмя бассейнами, двумя ресторанами, кинотеатром, барами, дискотечной и концертной площадкой, спа-зоной и рассчитан на 940 пассажиров.

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